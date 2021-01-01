Названо упражнение, существенно снижающее риск смерти

Веская причина чаще ходить пешком.Каждый человек хочет, как можно дольше оставаться молодым, здоровым и активным, а для этого важно следить за своим питанием и физической активностью. Новое исследование ученых показало, что увеличить продолжительность жизни можно с помощью пеших прогулок.Исследователи советуют чаще ходить пешком, в частности делать более 10 тысяч шагов в день, потому что это простое упражнение помогает снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и других проблем со здоровьем.Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли участники в возрасте от 38 до 50 лет (они носили акселерометр — прибор для измерения ускорения). За ними наблюдали около 11 лет. Эксперты пытались оценить связь количества шагов, сделанных в день, с преждевременной смертностью от всех причин среди мужчин и женщин. Полученные результаты были обработаны в 2021 году и доказали пользу пеших прогулок.Исследователи разделили интенсивность шагов на 3 группы: низкая (менее 7000 шагов в день), умеренная (7000-9999 шагов в день) и высокая (более 10 000 шагов в день). Проанализировав данные, они выяснили, что более высокие ежедневные шаги были связаны с более низким риском смертности от всех причин.То есть, взрослые люди, которые делали 7 и более тысяч шагов в день, имели приблизительно на 50-70% меньший риск смерти от разных причин среди мужчин и женщин среднего возраста.При этом, эксперты не обнаружили связи между интенсивностью шага и смертностью, независимо от поправки на объем шага.