Лекарства, снижающие давление, могут повышать риск псориаза
Для анализа использовались данные 13 исследований. Ученые установили, что риск псориаза повышается, когда пациенты получают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и тиазидные диуретики. Данные классы препаратов являются одними из наиболее популярных для снижения давления.
Авторы предположили, что есть несколько механизмов, с помощью которых подобные препараты могут влиять на индивидуальный риск развития кожных заболеваний.
«Наши результаты показывают, что пациенты, принимающие антигипертензивные препараты, должны находиться под тщательным наблюдением на предмет псориаза», - подчеркивает старший автор исследования, доктор Хе Сон Гвак из Женского университета Ихва в Сеуле.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Кардиология
Добавить комментарий