Лекарства, снижающие давление, могут повышать риск псориаза

Ученые представили в British Journal of Clinical Pharmacology новое исследование, которое выявило связь между использованием антигипертензивных препаратов (снижающих артериальное давление) и развитием псориаза, хронического воспалительного заболевания кожи.

Для анализа использовались данные 13 исследований. Ученые установили, что риск псориаза повышается, когда пациенты получают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и тиазидные диуретики. Данные классы препаратов являются одними из наиболее популярных для снижения давления.

Авторы предположили, что есть несколько механизмов, с помощью которых подобные препараты могут влиять на индивидуальный риск развития кожных заболеваний.

«Наши результаты показывают, что пациенты, принимающие антигипертензивные препараты, должны находиться под тщательным наблюдением на предмет псориаза», - подчеркивает старший автор исследования, доктор Хе Сон Гвак из Женского университета Ихва в Сеуле.
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https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Кардиология

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