Ученые разработали местное лечение для хронической боли
«Наши небольшие пептиды способны проникать в нервные окончания и обеспечивать длительное облегчение боли после однократного приема», - рассказывает старший автор, доктор Арин Бхаттачарджи, доцент кафедры фармакологии и токсоциологии.
Исследователи изучали сенсорные нейроны, называемые ноцицепторами, которые активируются в ответ на боль, вызванную травмой. Ученые обнаружили, что для того, чтобы сигнализировать о боли, определенный тип нейрона требует эндоцитоза, процесса, с помощью которого клетки поглощают внешние материалы или материалы в мембране. Эти нейроны связаны с геном кальцитонина (CGRP) и экспрессируют специфическую субъединицу эндоцитоза AP2A2.
Используя генетические и фармакологические подходы, исследователи обнаружили, что эндоцитоз в этих нейронах важен как для развития, так и для поддержания воспалительной боли. Подавление эндоцитоза помогло значительно уменьшить гиперактивность болевых нейронов, а следовательно и восприятие боли. Ключевым преимуществом пептидов, разработанных исследователями, является то, что они нарушают эндоцитоз при местном применении.
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