Почему надо отказаться от пластиковых тарелок и стаканов

Использование пластиковых тарелок и стаканов может наносить существенный вред здоровью. Особенно опасны они для детей.Уже больше года человечество сражается с коронавирусом, что стало косвенной причиной повышения внимания к правильному питанию и укреплению иммунитета. Здоровый образ жизни — это не только сочетание рациона и физических нагрузок, но ещё и повышенное внимание к предметам, которые нас окружают. Особенно это касается посуды и кухонных принадлежностей. Учёные настоятельно рекомендуют отказаться от использования пластиковых тарелок и стаканов в том случае, если это возможно.Конечно, некоторым людям гораздо удобнее принимать пищу из пластиковой одноразовой посуды. Ее не нужно мыть, зато можно спокойно выбросить в помойку после одного употребления. Но пластик вместе с горячей пищей проникает в наш организм, где может способствовать развитию опухолей и других нарушений. К ним относятся астма, заболевания печени, почек, повреждения нервов и многое другое. Речь идёт о мельчайших частицах пластика. Особенно опасно употребление пищи из такой посуды беременными, так как частицы могут спровоцировать нарушения развития у ребёнка.Детский рацион также не должен включать в себя подачу блюд на пластиковых тарелках и стаканах. Конечно, в некоторых фастфуд-заведениях или во время пикника на свежем воздухе отказаться от пластиковой посуды затруднительно. Но речь об этом и не идёт. Важно не использовать её постоянно, поскольку в этом случае уровень пластика в организме вырастет многократно. А вот этого-то как раз и нельзя допустить.