Простой и эффективный рецепт от акне и других проблем с кожей
Авокадо имеет больше аминокислот, чем любой другой фрукт, содержит полезные жиры и питательные вещества, необходимые для красоты вашей кожи и здоровых суставов.
Включите авокадо в ваш ежедневный рацион - и вы заметите позитивные изменения: кожа станет просто сияющей.
Базилик - натуральный регулятор настроения. Улучшает самочувствие и оказывает успокоительное действие.
Авокадо, базилик и лайм - отличный и вкусный смузи. А самое главное, это лучший рецепт от акне и других проблем с кожей. Ведь всем известно, что кожа отражает состояние наших внутренних органов.
Ингредиенты:
- 4 листка нарезанного салата;
- 2 черешка нарезанного сельдерея;
- 1 столовая ложка свежего нарезанного базилика;
- 1 лайм, очищенный и нарезанный;
- 1/2 большого авокадо;
- 1 апельсин, очищенный и нарезанный;
- 2 финика, без косточек;
- 2 стакана воды (или больше по мере необходимости).
Приготовление:
Помыть и подготовить все ингредиенты. Если финики слишком твёрдые, замочите их в воде на 5-10 минут.
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. При необходимости добавьте еще воды для получения нужной консистенции.
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