Простой и эффективный рецепт от акне и других проблем с кожей

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Если вы хотите обрести красивую и здоровую кожу, воспользуйтесь следующим рецептом.Авокадо имеет больше аминокислот, чем любой другой фрукт, содержит полезные жиры и питательные вещества, необходимые для красоты вашей кожи и здоровых суставов.Включите авокадо в ваш ежедневный рацион - и вы заметите позитивные изменения: кожа станет просто сияющей.Базилик - натуральный регулятор настроения. Улучшает самочувствие и оказывает успокоительное действие.Авокадо, базилик и лайм - отличный и вкусный смузи. А самое главное, это лучший рецепт от акне и других проблем с кожей. Ведь всем известно, что кожа отражает состояние наших внутренних органов.Ингредиенты:- 4 листка нарезанного салата;- 2 черешка нарезанного сельдерея;- 1 столовая ложка свежего нарезанного базилика;- 1 лайм, очищенный и нарезанный;- 1/2 большого авокадо;- 1 апельсин, очищенный и нарезанный;- 2 финика, без косточек;- 2 стакана воды (или больше по мере необходимости).Приготовление:Помыть и подготовить все ингредиенты. Если финики слишком твёрдые, замочите их в воде на 5-10 минут.Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. При необходимости добавьте еще воды для получения нужной консистенции.