Ученые разработали местное лечение для хронической боли

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало представили новое исследование. Они изучили происхождение болевых ощущений, что привело к разработке нового лечения боли, которое может стать альтернативой опиоидам. Ученые уже зарегистрировали патенты на два набора новых липидированных пептидов.«Наши небольшие пептиды способны проникать в нервные окончания и обеспечивать длительное облегчение боли после однократного приема», - рассказывает старший автор, доктор Арин Бхаттачарджи, доцент кафедры фармакологии и токсоциологии.Исследователи изучали сенсорные нейроны, называемые ноцицепторами, которые активируются в ответ на боль, вызванную травмой. Ученые обнаружили, что для того, чтобы сигнализировать о боли, определенный тип нейрона требует эндоцитоза, процесса, с помощью которого клетки поглощают внешние материалы или материалы в мембране. Эти нейроны связаны с геном кальцитонина (CGRP) и экспрессируют специфическую субъединицу эндоцитоза AP2A2.Используя генетические и фармакологические подходы, исследователи обнаружили, что эндоцитоз в этих нейронах важен как для развития, так и для поддержания воспалительной боли. Подавление эндоцитоза помогло значительно уменьшить гиперактивность болевых нейронов, а следовательно и восприятие боли. Ключевым преимуществом пептидов, разработанных исследователями, является то, что они нарушают эндоцитоз при местном применении.