Отоларинголог рассказал об опасности фотосессий в осенней листве
Многие россияне дожидаются "золотой осени", чтобы сделать эффектные фотографии в опавшей листве, но такой досуг может быть опасным — говорит врач Зайцев. Эксперт отметил, что такие фотосессии могут провоцировать приступы аллергии, если у человека есть аллергические реакции на некоторые специфические вещества. Другая опасность — плесень, которая покрывает опавшие листья. Контакт с ней может провоцировать ряд очень серьезных заболеваний.
"Плесень на листьях выглядит как темные точки. Если ворошить опавшую листву, то плесень будет распространяться в пространстве, проникая в дыхательные пути. Это может провоцировать как аллергические приступы, так и другие болезни", — сказал Зайцев, добавив, что в опавшей листве происходят процессы гниения, поэтому контакт с такой листвой может быть причиной инфекций.
"Если листья только-только упали с дерева, то они, как правило, не несут угрозы. Но если листья лежали на земле в течение какого-то времени, и особенно — если они мокрые, то лучше не контактировать с ними. Фотосессия в опавшей листве может быть опасной для здоровья", — предупредил медик.
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