Камни в почках: избавление с помощью натурального домашнего сиропа

Камни в почках связаны с тем, что из организма нормально не выводится жидкость и минеральные соли.Большая часть вредных и ненужных веществ выводится из организма человека через мочу — главную роль в этом процессе играют почки.Когда жидкости, минеральные соли и другие химические соединения не выводятся из организма, в почках могут появиться твердые образования, так называемые камни.Они причиняют боль и могут сильно подорвать здоровье человека и снизить качество его жизни.Несмотря на то, что их размер различается в каждом индивидуальном случае, большая часть этих камней блокирует нормальное выведение мочи из организма. Это может стать причиной развития инфекции мочевыводящих путей и даже вызвать кровотечение.Чаще всего камни удаляют с помощью различных лекарств и натуральных препаратов. Если же они очень большого размера, их приходится удалять хирургически.Домашний сироп из лимона и имбиря — это отличное средство для того, чтобы дополнить лечение камней в почках.Домашний сироп против камней в почкахПрежде, чем узнать поподробнее о полезных свойствах этого сиропа против камней в почках, мы хотим напомнить, что лучший способ профилактики этого заболевания — потреблять достаточное количество жидкости каждый день.Если вы пьете мало воды, моча задерживается в организме и может затвердевать и превращаться в камни.Если вы будешь пить достаточное количество воды каждый день, эта проблема решится сама собой. Чтобы стимулировать работу почек и растворить камни, также употребляйте в пищу больше мочегонных и детокс-продуктов.Мы советуем обратить внимание на лимон и петрушку — они содержат очень много питательных веществ и помогают справиться со всеми нарушениями работы почек.Полезные свойства лимонаЛимонный сок содержит цитрусовую и фосфорную кислоты, которые существенно снижают риск образования почечных камней.Высокое содержание лимонной кислоты снижает кислотность мочи и стимулирует выведение солей и токсинов из организма.Вкупе с мочегонным эффектом это позволяет лимону выводить лишнюю жидкость из тканей и увеличивать количество мочи.Он также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые предотвращают развитие инфекций почек и мочевого пузыря.Полезные свойства петрушкиПетрушка — это одно из самых популярных растений для здоровья почек.Она содержит эфирные масла, богатые апиолом и миристицином, — веществами, которые обладают мощным мочегонным действием и увеличивают количество мочи.С другой стороны, это мощный источник хлорофилла, растительного компонента, который стимулирует выведение токсинов и холестерина из организма.Петрушка богата витамином С, укрепляет иммунную систему и защищает ее от инфекций.Как приготовить сироп из лимона и петрушки против камней в почках?Приготовить этот домашний сироп очень просто, и он позволяет добиться отличных результатов.Лимон и петрушка в сочетании с оливковым маслом, кленовым сиропом и медом — это очень эффективное и недорогое лекарство для почек.Понадобится: сок 1 лимона, 1 горсть свежей петрушки, 1 чашка оливкового масла (224 г), 1 чашка кленового сиропа (325 г), 1 чашка меда (335 г), 1 стеклянный сосуд с крышкой.Способ приготовления:Сложите нарезанную петрушку в чашу блендера, выжмите туда же сок лимона, добавьте остальные ингредиенты.Взбейте до однородности.Перелейте в стеклянную емкость и плотно закройте крышкой.Храните сосуд в темном хорошо проветриваемом месте.Способ употребления:Принимайте по столовой ложке сиропа натощак каждый день.Вы также можете растворить столовую ложку сиропа в стакане воды.Не забывайте выпивать по два литра воды в день.Регулярное потребление этого сиропа положительно влияет на здоровье пациентов, у которых диагностировали небольшие камни в почках.Вы можете принимать этот сироп как дополнение к основному курсу лечения или приготовить его заранее и потом наслаждаться эффектом этого чудесного средства для здоровья почек.