Камни в почках: избавление с помощью натурального домашнего сиропа
Большая часть вредных и ненужных веществ выводится из организма человека через мочу — главную роль в этом процессе играют почки.
Когда жидкости, минеральные соли и другие химические соединения не выводятся из организма, в почках могут появиться твердые образования, так называемые камни.
Они причиняют боль и могут сильно подорвать здоровье человека и снизить качество его жизни.
Несмотря на то, что их размер различается в каждом индивидуальном случае, большая часть этих камней блокирует нормальное выведение мочи из организма. Это может стать причиной развития инфекции мочевыводящих путей и даже вызвать кровотечение.
Чаще всего камни удаляют с помощью различных лекарств и натуральных препаратов. Если же они очень большого размера, их приходится удалять хирургически.
Домашний сироп из лимона и имбиря — это отличное средство для того, чтобы дополнить лечение камней в почках.
Домашний сироп против камней в почках
Прежде, чем узнать поподробнее о полезных свойствах этого сиропа против камней в почках, мы хотим напомнить, что лучший способ профилактики этого заболевания — потреблять достаточное количество жидкости каждый день.
Если вы пьете мало воды, моча задерживается в организме и может затвердевать и превращаться в камни.
Если вы будешь пить достаточное количество воды каждый день, эта проблема решится сама собой. Чтобы стимулировать работу почек и растворить камни, также употребляйте в пищу больше мочегонных и детокс-продуктов.
Мы советуем обратить внимание на лимон и петрушку — они содержат очень много питательных веществ и помогают справиться со всеми нарушениями работы почек.
Полезные свойства лимона
Лимонный сок содержит цитрусовую и фосфорную кислоты, которые существенно снижают риск образования почечных камней.
Высокое содержание лимонной кислоты снижает кислотность мочи и стимулирует выведение солей и токсинов из организма.
Вкупе с мочегонным эффектом это позволяет лимону выводить лишнюю жидкость из тканей и увеличивать количество мочи.
Он также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые предотвращают развитие инфекций почек и мочевого пузыря.
Полезные свойства петрушки
Петрушка — это одно из самых популярных растений для здоровья почек.
Она содержит эфирные масла, богатые апиолом и миристицином, — веществами, которые обладают мощным мочегонным действием и увеличивают количество мочи.
С другой стороны, это мощный источник хлорофилла, растительного компонента, который стимулирует выведение токсинов и холестерина из организма.
Петрушка богата витамином С, укрепляет иммунную систему и защищает ее от инфекций.
Как приготовить сироп из лимона и петрушки против камней в почках?
Приготовить этот домашний сироп очень просто, и он позволяет добиться отличных результатов.
Лимон и петрушка в сочетании с оливковым маслом, кленовым сиропом и медом — это очень эффективное и недорогое лекарство для почек.
Понадобится: сок 1 лимона, 1 горсть свежей петрушки, 1 чашка оливкового масла (224 г), 1 чашка кленового сиропа (325 г), 1 чашка меда (335 г), 1 стеклянный сосуд с крышкой.
Способ приготовления:
Сложите нарезанную петрушку в чашу блендера, выжмите туда же сок лимона, добавьте остальные ингредиенты.
Взбейте до однородности.
Перелейте в стеклянную емкость и плотно закройте крышкой.
Храните сосуд в темном хорошо проветриваемом месте.
Способ употребления:
Принимайте по столовой ложке сиропа натощак каждый день.
Вы также можете растворить столовую ложку сиропа в стакане воды.
Не забывайте выпивать по два литра воды в день.
Регулярное потребление этого сиропа положительно влияет на здоровье пациентов, у которых диагностировали небольшие камни в почках.
Вы можете принимать этот сироп как дополнение к основному курсу лечения или приготовить его заранее и потом наслаждаться эффектом этого чудесного средства для здоровья почек.
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