Обнаружены неожиданные последствия гипертонии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

У страдающих от гипертонии пожилых людей меньше объем мозга и больше риск развития деменции. К такому выводу, как пишет информационное агентство РИА Новости, пришли авторы нового исследования, опубликованного в издании Американской кардиологической ассоциации Hypertension.Ученые из Австралии и КНР, группу которых возглавил профессор Мингуан Хэ из Мельбурнского университета, выяснили, как повышенное кровяное давление, диагностированное в раннем возрасте, коррелирует с риском развития деменции в старости. Ученые использовали в качестве источника данных для анализа сведения из Британского биобанка.Анализ данных показал, что у людей с высоким АД, диагностированным до пятидесяти пяти лет, меньше объем мозга, чем у людей с нормальными показателями давления. При этом, чем в более раннем возрасте была выявлена гипертония, тем ощутимее уменьшается объем мозга в старости. Сниженный объем мозга провоцирует старческое слабоумие.Наука давно знала о связи между гипертонией, здоровьем головного мозга и риском деменции, но до сих пор не было ясно, влияет ли на эту корреляцию возраст начала гипертонии. Новое исследование показало, что влияет, и даже более ощутимо, чем можно было бы предположить. Авторы проекта утверждают, что их исследование лишний раз доказывает важность профилактики гипертонии.