При ожирении упражнения сами по себе могут быть полезнее похудения

Распространенность ожирения непрерывно увеличивается уже несколько десятков лет. Соответственно, все больше людей стараются похудеть: за последние 40 лет количество таких попыток утроилось. Ученые констатируют, что эти массовые усилия пока не смогли остановить эпидемию ожирения. Более того, у людей, которые по нескольку раз сбрасывают и снова набирают вес, увеличивается риск диабета и болезней сердца.Ученые поднимают вопрос: должны ли именно программы потери веса быть главным методом лечения ожирения и предупреждения его последствий. Основная альтернатива – фокус не на похудении, а на других аспектах пользы для здоровья, который дают упражнения. Авторы недавно опубликованного обзора проанализировали доступные исследования, которые поднимали вопрос об эффекте такого подхода.Профессор Гленн Гессер (Glenn Gaesser) из Университета штата Аризона и доктор Сиддхартха С. Ангади (Siddhartha S. Angadi) из Вирджинского университета проанализировали большое количество данных об эффектах упражнений, диете, фитнесс-программах, долголетии и состоянии здоровья при ожирении. В обзор вошли более 200 метаанализов, которые объединяли данные многих исследований, охватывающих десятки тысяч людей.Авторы обзора пришли к выводу, что люди с ожирением, которые вели сидячий образ жизни, могут снизить риск преждевременной смерти на 30% и больше, если начнут делать физические упражнения. Такого эффекта они добьются, даже если им не удастся похудеть. Ученые обнаружили, что в таком случае риск ранней смерти у них будет ниже, чем у людей с номинально нормальным весом, но в плохой физической форме.С другой стороны, большая часть исследований показывает, что при потере веса риск смерти снижается на 16%, и то не всегда.12 советов для похуденияНе пропускайте завтрак.Питайтесь регулярно, желательно в одно и то же время.Ешьте много фруктов и овощей.Увеличивайте физическую активность. Выберете удобный для себя ее вид и включите его в свою рутину.Пейте достаточно воды.Ешьте больше продуктов с клетчаткой (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые).Читайте этикетки продуктов, обращайте внимание на количество калорий. Это поможет сделать здоровый выбор.Используйте тарелки меньшего размера, ешьте медленно. Это поможет приучиться есть меньшие порции, не оставаясь голодным.Не исключайте никакие продукты из рациона полностью. В рамках определенного количества калорий можно время от времени есть «запретную» еду.Не храните дома шоколад, печенье, сладкие напитки и другую вредную еду. Это уменьшит их потребление.Пейте меньше алкоголя.Планируйте рацион для каждого приема пищи. Это поможет не «перебрать» с калориями.Ученые подчеркнули, что у людей, которые упражняются, даже при формально непобежденном ожирении может сокращаться количество висцерального (внутреннего) жира, особенно опасного для здоровья. Это способно привести к снижению риска сахарного диабета 2 типа, болезней сердца и не только.Еще один эффект упражнений — изменения в обмене веществ в жировых клетках и в регулировании их активности. Их чувствительность к инсулину может увеличиваться (соответственно, риск диабета и болезней сердца — снижаться) даже при сохраняющемся ожирении. То есть, упражнения, судя по всему, могут делать жир более здоровым.Авторы обзора считают, что при ожирении стабильная высокая физическая активность гораздо полезнее для снижении риска смерти, чем фокус на потере веса.