Надо ли идти к неврологу, если нет сил? Рассказывает невролог
По словам врача, в первую очередь нужно понять, что именно вызывает это ощущение бессилия: мышечная слабость или именно чувство усталости?
Объективная мышечная слабость — это реальное снижение мышечной силы, то есть когда вам физически сложнее выполнять привычные действия. На приеме у врача мышечная слабость определяется так: пациента просят поднять руки вверх, после чего специалист пробует силой опустить руки. В этот момент он врач оценивает сопротивление пациента и может заметить, что с одной стороны сопротивление меньше.
Распределение мышечной слабости в различных группах мышц указывает на возможность различных заболеваний:
В руке или в ноге — это так называемый гемипарез. Может возникнуть в результате инсульта, черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза или опухоли.
В обеих ногах — парапарез. Это состояние развивается в результате поражения спинного мозга вследствие инсульта, опухоли, травмы или инфекции.
Мышечная слабость в стопах и/или кистях симметрично указывает на полинейропатию. Это тяжелое неврологическое нарушение, характеризующееся поражением периферических нервов.
В отдельных группах мышцах — миопатия. Это группа заболеваний, в основе которых находятся различные нарушения метаболизма и в строении мышечной ткани, которые приводят к поражению мышц.
«Возможна такая ситуация: пациент чувствует сильную усталость к вечеру или после выполнения какой-то физической работы. Если врач посмотрит пациента в спокойном состоянии, с силой все будет в порядке, но если врач даст нагрузку на мышцы, тут-то и выявится реальное снижение мышечной силы. Это характерно для миастении — аутоиммунного заболевания, при котором снижается мышечный тонус»
Врач отметила, что это лишь примерный перечень возможных причин, на самом деле вариантов может быть гораздо больше. Поставить точный диагноз сможет только врач в специальных тестах во время неврологического осмотра.
Что касается общего чувства усталости, то чаще всего его вызывают:
недосып и нехватка отдыха;
депрессия, тревожные расстройства
нарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания;
туберкулез, гепатит, ВИЧ и др. инфекции;
анемия (малокровие);
побочный эффект некоторых препаратов;
онкологические заболевания.
Справиться с некоторыми из этих состояний действительно поможет невролог, но Елена Гайворонская рекомендует начать с консультации грамотного терапевта, который назначит дополнительные обследования и решит, к какому специалисту лучше направить.
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