Надо ли идти к неврологу, если нет сил? Рассказывает невролог

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Усталость и слабость знакомы каждому из нас, особенно в конце рабочего дня или после болезни, но что делать, если это состояние стало хроническим? Рассказывает врач-невролог клиники доказательной медицины Neplacebo Елена Гайворонская.По словам врача, в первую очередь нужно понять, что именно вызывает это ощущение бессилия: мышечная слабость или именно чувство усталости?Объективная мышечная слабость — это реальное снижение мышечной силы, то есть когда вам физически сложнее выполнять привычные действия. На приеме у врача мышечная слабость определяется так: пациента просят поднять руки вверх, после чего специалист пробует силой опустить руки. В этот момент он врач оценивает сопротивление пациента и может заметить, что с одной стороны сопротивление меньше.Распределение мышечной слабости в различных группах мышц указывает на возможность различных заболеваний:В руке или в ноге — это так называемый гемипарез. Может возникнуть в результате инсульта, черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза или опухоли.В обеих ногах — парапарез. Это состояние развивается в результате поражения спинного мозга вследствие инсульта, опухоли, травмы или инфекции.Мышечная слабость в стопах и/или кистях симметрично указывает на полинейропатию. Это тяжелое неврологическое нарушение, характеризующееся поражением периферических нервов.В отдельных группах мышцах — миопатия. Это группа заболеваний, в основе которых находятся различные нарушения метаболизма и в строении мышечной ткани, которые приводят к поражению мышц.«Возможна такая ситуация: пациент чувствует сильную усталость к вечеру или после выполнения какой-то физической работы. Если врач посмотрит пациента в спокойном состоянии, с силой все будет в порядке, но если врач даст нагрузку на мышцы, тут-то и выявится реальное снижение мышечной силы. Это характерно для миастении — аутоиммунного заболевания, при котором снижается мышечный тонус»Врач отметила, что это лишь примерный перечень возможных причин, на самом деле вариантов может быть гораздо больше. Поставить точный диагноз сможет только врач в специальных тестах во время неврологического осмотра.Что касается общего чувства усталости, то чаще всего его вызывают:недосып и нехватка отдыха;депрессия, тревожные расстройстванарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания;туберкулез, гепатит, ВИЧ и др. инфекции;анемия (малокровие);побочный эффект некоторых препаратов;онкологические заболевания.Справиться с некоторыми из этих состояний действительно поможет невролог, но Елена Гайворонская рекомендует начать с консультации грамотного терапевта, который назначит дополнительные обследования и решит, к какому специалисту лучше направить.