Привычка фотографировать еду может привести к перееданию

По оценкам социологов, не менее 70% миллениалов регулярно публикуют фото еды в соцсетях, а некоторые давно живут по принципу «не запостил в Instagram — не поел». Новое исследование показало, что эта забавная привычка далеко не так безобидна, как может показаться.Ученые из Южного университета Джорджии набрали 145 студентов и разделили их на две группы. Добровольцам выдали тарелки с сырными крекерами и одной из групп предложили сначала сфотографировать их, а потом уже съесть.После еды участников попросили оценить, насколько им понравились крекеры и хотят ли они добавки. Оказалось, что больше всех аппетит разыгрался у студентов, которые фотографировали еду. Этот эффект был наиболее заметным у добровольцев, которые получали шесть крекеров, а не двенадцать, как все остальные.По мнению ученых, сам процесс фотосъемки меняет способ восприятия пищи мозгов и усиливает желание съесть еще, что может привести к потреблению лишних калорий и увеличению веса.«Наши результаты показывают, что фотосъемка во время еды связана с большим желанием еды после ее употребления. Кроме того, для небольших порций съемка во время потребления ассоциируется с большим вкусом к пище», — написали авторы исследования.Однако в более ранних исследованиях были обнаружены преимущества у фотографирования еды, передает Daily Mail. Так, ученые обнаружили, что процесс съемки блюд в удачных ракурсах заставляет мозг больше концентрировать на запахе и аромате еды, что способствует хорошему пищеварению.