Препарат для химиотерапии может помогать при болезни Альцгеймера

Новое исследование Университета Британской Колумбии показало, что лекарство, обычно используемое для лечения рака, может восстановить память и когнитивные функции у мышей, проявляющих симптомы болезни Альцгеймера.Препарат Акситиниб подавляет рост новых кровеносных сосудов в головном мозге. Это свойство присущее как раковым опухолям, так и болезни Альцгеймера. Именно эта черта может стать новой мишенью для лечения заболевания.Мыши, прошедшие терапию, не только продемонстрировали уменьшение кровеносных сосудов и других маркеров Альцгеймера в мозгу, они также очень хорошо показали себя в тестах, предназначенных для измерения обучаемости и памяти.«Эти результаты показывают, что мы можем использовать одобренные противораковые препараты для лечения болезни Альцгеймера», - рассказывает профессор Уилф Джеффрис, старший автор исследования. «Это может сократить длительность клинических разработок на годы».По оценкам, болезнь Альцгеймера поражает 50 миллионов человек во всем мире. Состояние характеризуется снижением когнитивных функций, потерей памяти и дисфункциональными изменениями в головном мозге. Свои выводы ученые представили в журнале EBioMedicine.