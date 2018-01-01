Ученым удалось вылечить многолетнюю депрессию при помощи электричества

При глубокой стимуляции головного мозга (ГСГМ) электрические импульсы влияют на паттерны его активности. Это не новое изобретение. Ее уже применяли для лечения симптомов болезни Паркинсона, некоторых типов эпилепсии. Для проведения ГСГМ в головной мозг вводят электроды, импульсы на которые посылает устройство, обычно имплантированное под кожу (как, например, пейсмейкер для сердца).Эффективность ГСГМ для лечения депрессии исследуют уже не первый год. Однако до настоящего времени успешность такого экспериментального лечения была под вопросом, данные исследований оставались противоречивыми. Реакция пациентов на подобное лечение существенно различалась. В 2018 году ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что изменение локализации электродов в мозге, возможно, способствует улучшению эффекта лечения. Они предложили собственную методику использования ГСГМ, которую назвали персонализированной нейростимуляцией.В новом исследовании та же группа ученых представила новые данные об эффективности своего метода. Им удалось облегчить состояние женщины 36 лет, которая страдала от депрессии с детства.«Когда я впервые получила стимуляцию, у меня случился “момент озарения”, я столкнулась с наиболее интенсивным приятным ощущением в своей жизни. Моя депрессия на минуту стала отдаленным кошмаром. Это дало мне понять, что моя депрессия не была моральной проблемой. Это было расстройство, которое требовало лечения, и надежда на излечение была», – приводит Gizmodo слова пациентки имени Сара, участвовавшей в исследовании. Она выступила на пресс-брифинге ученых.Ключом к эффективности электростимуляции оказалась подстройка лечения под определенные паттерны активности мозга, связанные с депрессией. Нарушение функции мозга было обнаружено в отделе мозга под названием вентральный стриатум, который принимает участие в принятии решений, а также в миндалевидном ядре (структуре, регулирующей эмоции). Ученые научили устройство, подающее электрические импульсы, узнавать эти паттерны и реагировать на них стимуляцией.Ранее для ГСГМ применяли электрические импульсы, которые вырабатывались постоянно или через определенное время дня.Авторы методики указали, что представленный ими клинический случай говорит о том, что у методики есть потенциал. Однако ее эффективность и особенности необходимо проверить в крупных исследованиях.Среди недостатков этого метода лечения высокая стоимость курса и трудоемкость. Индивидуальная настройка электростимуляции потребовала больших усилий от ученых. Одна из их целей – сделать методику более простой и доступной.