Диетологи рассказали, какие соки являются наиболее полезными для здоровья

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Американские диетологи сообщили, какие соки лучше выбрать для поддержания здоровья. Специалисты советуют выбирать клюквенный и свекольный сок.Диетологи утверждают, что при правильном приготовлении фруктовые и овощные соки могут иметь колоссальную пользу для здоровья. Специалисты рекомендуют употреблять данные соки в случае использования для приготовления метода холодного отжима из свежих фруктов и овощей.Спортивный диетолог Эллиот Реймерс уверяет, что одним из наиболее полезных соков является свекольный. Специалисты утверждают, что свекольный сок улучшает показатели кровяного давления и расслабляет кровеносные сосуды.Клюквенный сок богат антоцианами. Также в состав клюквенного сока входит множество антиоксидантов, витамины C и E, которые имеют важную роль в защите клеток организма. Сок имеет противовоспалительное действие и способствует облегчению симптомов ревматоидного артрита. Помимо прочего этот сок способствует снижению риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.Специалисты рекомендуют пить клюквенный и свекольный сок для профилактики многих заболеваний. Ранее мы уже рассказывали о пользе свекольного сока.