Эндокринолог Павлова: каши мешают похудению

Чтобы не набрать нежелательный лишний вес, есть каши нужно строго умеренно.

По словам врача эндокринолога Зухры Павловой, каши – блюдо, которое мешает похудению. Более того, регулярно употребляя их, легко незаметно набрать лишние килограммы.

Заявив, что каша – это «враг стройности», Павлова заметила, что по насыщенности калориями и быстро усваиваемыми углеводами ее можно сравнить с хлебом.

«Все виды каш идеально подходят для набора веса, но никак не для планомерного похудения».

Согласно рекомендации эндокринолога, если и есть кашу, –то не как главное блюдо, а только как дополнение к высокобелковым продуктам. Павлова подчеркнула, что белок нужно употреблять с каждый приемом пищи – это один из эффективных способов поддерживать форму, не допуская ожирения из-за резких колебаний сахара в крови.

Тем, кто мечтает о похудении, важно есть в достатке растительную клетчатку – прежде всего, содержащуюся в свежих овощах, бобовых.

Что касается каш, их количество за день должно составлять четыре или пять ложек, но не более, констатирует эксперт.
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