Врач назвала безвредное количество соли, съедаемой за день
В своем интервью Стукова затронула проблему употребления соли и назвала безвредное количество специи для человеческого организма в дневном рационе. Врач заметила, что нужно стремится к ограничению соли, используемой при приготовлении блюд, поскольку она итак присутствует в разных готовых продуктах, включая полуфабрикаты, хлеб, сладости.
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует потребление натрия в количестве не более 2 граммов в день для взрослых».
Стукова уточнила, что эквивалентом данной дозы натрия являются 5 граммов соли. В это количество входит и та соль, которая съедается за день в составе готовых продуктов питания.
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