Диетолог Сычева предупредила о возможном вреде семечек для иммунитета
Сычева объяснила в интервью, почему не рекомендует семечки подсолнечника. Диетолог заметила, что они чрезмерно насыщены полиненасыщенной жирной кислотой Омега-6, которая без того в большом количестве употребляется современными людьми. В свою очередь, хотя семечки содержат и полезную жирную кислоту Омега-3, ее количество невелико. То есть, эти две кислоты не сбалансированы.
«Когда их соотношение нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме».
Регулярное активное поедание семечек может навредить иммунной системе, резюмирует диетолог.
По мнению Сычевой, подсолнечным семечкам следует предпочесть тыквенные – в них много магния, это помогает справляться со стрессом.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий