Диетолог Сычева предупредила о возможном вреде семечек для иммунитета

По словам диетолога Натальи Сычевой, пристрастие к подсолнечным семечкам может вредить иммунитету.Сычева объяснила в интервью, почему не рекомендует семечки подсолнечника. Диетолог заметила, что они чрезмерно насыщены полиненасыщенной жирной кислотой Омега-6, которая без того в большом количестве употребляется современными людьми. В свою очередь, хотя семечки содержат и полезную жирную кислоту Омега-3, ее количество невелико. То есть, эти две кислоты не сбалансированы.«Когда их соотношение нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме».Регулярное активное поедание семечек может навредить иммунной системе, резюмирует диетолог.По мнению Сычевой, подсолнечным семечкам следует предпочесть тыквенные – в них много магния, это помогает справляться со стрессом.