Названы продукты, несовместимые с творогом

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Эндокринолог поделился важной информацией.Зухра Павлова, специализирующаяся на эндокринологии, назвала несовместимые с творогом продукты.Пациенты часто интересуются, как выбрать творог и стоит ли обращать внимание на его жирность. Врач рассказала, что в данном продукте самым полезным компонентом является кальций, трудно усвояемый при поступлении в организм в качестве БАДов.Существует мнение, что лучше его употреблять с более жирным творогом, но научного доказательства у этой теории нет. Павлова советует выбирать творог средней жирности – 5-9%. Лучше, чтобы он был натуральным, без добавок и подсластителей. Желательно даже не смешивать его с медом, вареньем, сметной и сахаром.Если продукт использовался для приготовления запеканки или сырников, то стоит отказаться от чая и кофе. Подобные напитки разрушают все оставшиеся после термической обработки вещества: железо, кальций и витамины.