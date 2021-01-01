Названы продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

Люди, склонные к аллергии, должны быть с ними осторожнее.Пищевая аллергия может проявляться из-за разных продуктов. Реакция обычно индивидуальна, но ученые составили список тех из них, которые вызывают острый отклик организма чаще всего.Как сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, есть восемь наиболее распространенных продуктов, которые становятся причиной 90% случаев пищевой аллергии:молоко;яйца;рыба;моллюски (креветки, раки, крабы и другие);орехи (миндаль, фисташки, грецкие и другие);арахис;пшеница;соя.В 2021 году в список добавили кунжут. Реакция на него может особенно тяжело протекать у детей. Только около 20-30% из них перестанут реагировать на него с возрастом.Дети чаще всего страдают пищевой аллергией на арахис, молоко, сою, орехи, яйца и пшеницу. В некоторых случаях негативная реакция может пройти с возрастом.У взрослых аллергию не редко вызывают орехи, арахис, рыба и моллюски. Чтобы выявить аллерген, врач может порекомендовать сделать специальные пробы. В тяжелых случаях пищевая аллергия способна вызвать анафилактический шок. И тогда потребуется немедленная медицинская помощь.Лучший способ избежать пищевой аллергии – не есть продукты, к которым чувствителен организм. В магазине стоит всегда проверять их состав, внимательно изучая упаковки.