Антидепрессанты показали неожиданный эффект в лечении «постковидной» депрессии

Небольшое, но убедительное исследование показало, что антидепрессанты справляются с психическими последствиями коронавируса даже лучше, чем при «классической» депрессии. Итоги были представлены в ходе конференции европейской научной ассоциации ECNP.В своем докладе специалисты лаборатории психиатрии в при больнице Сан-Рафаэле в Милане отметили, что до 40% пациентов страдают от депрессии после COVID-19, в том числе те, кто легко перенес инфекцию. В ходе исследования специалисты провели курс лечения 58 добровольцев, у которых было диагностировано это психическое расстройство после коронавируса. Участники получали препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — сертралин, пароксетин, флувоксамин и циталопрам.Обычно антидепрессанты из этой группы не показывают эффективности для трети пациентов с депрессией, но ученые обнаружили значительно улучшение состояния у 91% участников исследования. Симптомы оценивались с помощью стандартной шкалы оценки депрессии Гамильтона.По мнению ученых, этот эффект возможен в том числе благодаря противовирусным и противовоспалительным свойствам СИОЗС. Поскольку депрессия после коронавируса вызвана инфекцией и очевидно поддерживается системным воспалением, для таких пациентов это может быть наиболее оптимальный вариант лечения.«Эти результаты показывают, что пациенты после COVID-19 имеют больше шансов справиться с депрессией, чем мы думалиа», — сообщил ведущий автор, доктор Марио Мацца (Mario Mazza) и призвал своих коллег проверить эти выводы в более масштабных исследованиях.В ближайшее время ученые планируют оценить, могут ли СИОЗС помочь справиться с другими долгосрочными симптомами коронавируса, такими как когнитивные нарушения и усталость, а также исследовать роль воспаления в депрессии после COVID-19.