Ученые установили, какая боль в спине указывает на раннюю стадию онкологии

Американские ученые, представляющие Гарвардский университет, установили, какая боль в спине может указывать на раннюю стадию развития рака. Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", своевременное обращение за медицинской помощью повышает вероятность успешного лечения онкологических болезней.В Британии почти двадцать тысяч человек запустили онкологические заболевания из-за факторов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Такая ситуация характерна и для других стран — это обратная сторона работы, проделанной для сдерживания COVID-19.В условиях, когда люди боятся появляться в медицинских учреждениях из-за страха заразиться коронавирусом, особенную важность приобретает знание основных симптомов рака на ранних стадиях развития. Одним из таких симптомов, как заявляют американские исследователи, является боль в спине."Если присутствуют постоянные неприятные ощущения в пояснице, то это может быть тревожным знаком. Такая боль может указывать на прогрессирующую опухоль желудка или кишечника. Если есть такие факторы, как снижение массы тела, онемение в конечностях и хроническая усталость, то лучше обратиться к врачу. В случае, когда боль усиливается во время движения, нужно обращаться за медицинской помощью незамедлительно. Боль в спине может возникать из-за рака костей, а также из-за некоторых других онкологических болезней", — говорят специалисты.