Ученые установили, какая боль в спине указывает на раннюю стадию онкологии
В Британии почти двадцать тысяч человек запустили онкологические заболевания из-за факторов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Такая ситуация характерна и для других стран — это обратная сторона работы, проделанной для сдерживания COVID-19.
В условиях, когда люди боятся появляться в медицинских учреждениях из-за страха заразиться коронавирусом, особенную важность приобретает знание основных симптомов рака на ранних стадиях развития. Одним из таких симптомов, как заявляют американские исследователи, является боль в спине.
"Если присутствуют постоянные неприятные ощущения в пояснице, то это может быть тревожным знаком. Такая боль может указывать на прогрессирующую опухоль желудка или кишечника. Если есть такие факторы, как снижение массы тела, онемение в конечностях и хроническая усталость, то лучше обратиться к врачу. В случае, когда боль усиливается во время движения, нужно обращаться за медицинской помощью незамедлительно. Боль в спине может возникать из-за рака костей, а также из-за некоторых других онкологических болезней", — говорят специалисты.
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