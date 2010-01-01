Невылеченная депрессия ухудшает исходы родов
В статье, которая будет представлена в журнале Health Affairs, ученые проанализировали более 1,9 тыс. исследований, чтобы отследить тенденции неблагоприятных исходов родов в США в 2010-2020 годах.
Анализ показал, что невылеченная депрессия во время беременности имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для здоровья населения. Наличие диагноза связано с рождением детей с низкой массой тела и намного раньше срока.
Это исследование является продолжением более раннего анализа, проведенного до 2010 года, и полученные результаты показывают, что проблема депрессии и плохих исходов родов никак не изменилась за это время.
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