Ученые поставили под сомнение связь аллергии с депрессией и шизофренией

То, что у людей с диагностированными аллергическими заболеваниями повышена вероятность появления психических проблем, демонстрировали многие исследования. Однако новая работа, опубликованная в Clinical and Experimental Allergy, показала, что одна проблема вряд ли является причиной другой.Такие болезни, как бронхиальная астма и экзема, ученые связывали с риском депрессии, тревожности, шизофрении, биполярного расстройства. Данные свидетельствуют о том, что этот риск увеличивается при тяжелом течении аллергии. Существует теория, что повышенный при аллергии уровень воспаления может влиять на возникновение психических расстройств.Однако оставалось неизвестным, являются ли аллергия и сопутствующее воспаление причинным фактором психических расстройств. Дело в том, что исследования, которые были проведены, могли показать только связь между этими проблемами. В новом исследовании ученые попытались разрешить эту проблему.