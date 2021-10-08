50 г сахара в день - это предел

Сахар не зря называют белой смертью, ведь избыточное употребление этого продукта опасно для здоровья. Суточная норма сахара составляет 50 г, но не всё так просто.Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям не употреблять более 50 г сахара в день. Но речь не только о сахарном песке или рафинаде, который мы добавляем в чай. В эти 50 г входит и добавленный сахар, включающийся в хлеб и булки, полуфабрикаты и разного рода наполнители. А подсчитать, сколько сахара было добавлено в какую-нибудь банку с газировкой или фруктовый сок, купленный в магазине, довольно сложно. Ещё сложнее определить, какое количество сахара мы употребим, если выпьем полстакана домашнего компота. С учётом того, что в этот компот при его изготовлении засыпалось несколько столовых ложек сахара.Необходимо помнить, что 50 г - это предел, но вовсе не рекомендованное количество. Если люди придерживаются здорового образа жизни, мечтают о сохранении стройной фигуры или хотят похудеть, то количество сахара в день необходимо уменьшить, как минимум вдвое. А лучше вовсе отказаться непосредственно от употребления пищевого сахара и перейти на его альтернативы.К примеру, сахар содержится в некоторых фруктах и овощах. Это фруктоза, которая полезна ещё и тем, что она идёт в комбинации с клетчаткой. А данный компонент можно считать диетическим, поскольку при адекватном количестве пищевых волокон возникает длительное ощущение сытости, что способствует защите от переедания.