50 г сахара в день - это предел
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям не употреблять более 50 г сахара в день. Но речь не только о сахарном песке или рафинаде, который мы добавляем в чай. В эти 50 г входит и добавленный сахар, включающийся в хлеб и булки, полуфабрикаты и разного рода наполнители. А подсчитать, сколько сахара было добавлено в какую-нибудь банку с газировкой или фруктовый сок, купленный в магазине, довольно сложно. Ещё сложнее определить, какое количество сахара мы употребим, если выпьем полстакана домашнего компота. С учётом того, что в этот компот при его изготовлении засыпалось несколько столовых ложек сахара.
Необходимо помнить, что 50 г - это предел, но вовсе не рекомендованное количество. Если люди придерживаются здорового образа жизни, мечтают о сохранении стройной фигуры или хотят похудеть, то количество сахара в день необходимо уменьшить, как минимум вдвое. А лучше вовсе отказаться непосредственно от употребления пищевого сахара и перейти на его альтернативы.
К примеру, сахар содержится в некоторых фруктах и овощах. Это фруктоза, которая полезна ещё и тем, что она идёт в комбинации с клетчаткой. А данный компонент можно считать диетическим, поскольку при адекватном количестве пищевых волокон возникает длительное ощущение сытости, что способствует защите от переедания.
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