Не исключайте масло из вашего питания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не все виды масел одинаковы, и не все вредны для здоровья. Существуют полезные и не очень растительные масла, от правильного выбора которых зависит ваше здоровье.Если вы страдаете от повышенного артериального давления или имеете проблемы с сердцем, то часто слышите совет отказаться от разных видов масла. Кому-то то кажется, что это подходящая стратегия потери лишнего веса. На самом деле, при полном отказе от масел увеличивается усталость и риск болезней. Ведь без жира наш организм не проживёт, он используется мозгом, нейронными системами, нервами и некоторыми другими частями тела.Нам крайне важно придерживаться хорошо сбалансированной диеты, включающей масло, но в небольших количествах. Исключать целые пищевые группы из диеты очень опасно. Организм будет испытывать боль и стресс, что в долгосрочной перспективе грозит серьёзными проблемами. И даже достигнутое похудение не станет устойчивым.Вместо этого попробуйте перейти на полезные масла. К ним относятся оливковое и кунжутное. Неплохим выбором станет кокосовое масло, которое содержит насыщенные жиры, снижающие риск сердечных заболеваний. Если удастся, используйте масло авокадо, подходящее для жарки во фритюре. А вот регулярное употребление высокоочищенных масел действительно наносит вред нашему здоровью. Не стоит часто употреблять пальмовое масло, льняное или масло из водорослей.