Вакцину от гриппа и COVID-19 создают в России

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Российские учёные ведут работу над созданием объединённой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции. Информацию об этом поведал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Исследователи из Центра имени Гамалеи вскоре планируют приступить к испытаниям на людях объединённой вакцины против гриппа и коронавируса. Ожидается, что они будут проведены в конце следующего года. Актуальность этой вакцины высока как никогда, поскольку грипп может осложнять течение коронавируса и наоборот, что резко ухудшает прогнозы. Кроме того, волны обоих этих заболеваний часто совпадают по времени и приходятся на холодное время года.Гинцбург поведал, что учёных уже есть технологическая платформа для создания этой вакцины - они выбрали гибридный механизм препарата, действующего против ротавирусов. Также разрабатывается и препарат против самых разных вариантов коронавируса.Гинцбург хотел бы соединить в одном уколе антигены гемагглютинина гриппа и S-белки ковида. Это амбициозная, но вполне выполнимая задача. Отметим, что именно российские учёные создали первую в мире и действительно эффективную вакцину против коронавируса «Спутник V». Информация о её эффективности была опубликована в международных рецензируемых научных журналах, она подтверждается и наблюдениями за сотнями миллионов получивших эти уколы.