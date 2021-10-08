Депрессия: 5 способов лечения без лекарств

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Для успешного лечения бессонницы участники исследования прошли курс терапевтических бесед, которые называются когнитивной поведенческой терапией при бессоннице (CBT-I). CBT-1 учит людей, что в постели следует только спать, и включает в себя такие рекомендации, как установить регулярное время пробуждения и вставать из постели, когда проснетесь. Прошлые исследования показали, что 60% людей, получивших лечение от бессонницы CBT-1, через семь занятий полностью оправились от депрессии.Связь между депрессией и отсутствием сна хорошо установлена. Из приблизительно 18 миллионов американцев, страдающих от депрессии, более половины борются с бессонницей, которая определяется при хронической потере сна в течение месяца или более, которая нарушает личную и трудовую жизнь. Хотя давно считалось, что бессонница является симптомом депрессии, сейчас это представление меняется - в некоторых случаях бессонница может предшествовать депрессии... и даже удвоить риск ее появления.Лечение депрессии сномСамый значительный прогресс в лечении депрессии за десятилетия?Прошлые исследования также подтверждают пользу лечения бессонницы при депрессииБольшинству пациентов с депрессией антидепрессанты не помогаютВаш подросток плохо спит? В этом могут быть виноваты друзья5 дополнительных способов лечения депрессии без лекарствНо очень интересные новые исследования показывают, что лечение бессонницы может привести к значительным улучшениям у пациентов с депрессией.Самый значительный прогресс в лечении депрессии за десятилетия?Национальный институт психического здоровья финансирует четыре исследования по теме сна и депрессии. Первое из них уже завершено - на заседании Ассоциации по поведенческому и когнитивному лечению в ноябре 2013 г. были представлены многообещающие результаты.В исследовании было установлено, что у 87 процентов пациентов с депрессией, которые успешно справились с бессонницей, существенно улучшилось состояние при депрессии - симптомы исчезли через восемь недель, независимо от того, что принимали пациенты - антидепрессанты или плацебо. Ведущий автор исследования рассказал «Нью-Йорк Таймс»:«С учетом того, как разворачивается эта история, думаю, нам нужно приступить к расширению стандартного режима лечения депрессии с помощью терапии, сосредоточенной на лечении бессонницы».Для успешного лечения бессонницы участники исследования прошли курс из четырех двухнедельных терапевтических бесед, которые называются когнитивной поведенческой терапией при бессоннице (CBT-I).В отличие от терапии гигиены сна, которая сосредоточена на регулярных физических нагрузках, отказе от кофеина и алкоголя по вечерам и развитии других полезных привычек для отдыха, CBT-1 учит людей, что в постели следует только спать, и включает в себя такие рекомендации:Установить регулярное время пробужденияВставать из постели, когда проснетесьСтараться не есть, не читать, не смотреть телевизор и не заниматься другими подобными видами деятельности в постелиСтараться не спать днемПо итогам исследования установлено, что те, кто справился с бессонницей с помощью этой программы, избавляются от депрессии в два раза чаще, чем те, кто не участвовал в этой программе. В «Нью-Йорк Таймс» сообщается:«Если цифры не будут падать, это будет наиболее значительным достижением в лечении депрессии после изобретения антидепрессанта «Прозак» в 1987 году».Прошлые исследования также подтверждают пользу лечения бессонницы при депрессииЭто исследование опирается на данные эксперимента 2008 г., в котором сравнивались лечение бессонницы и терапия гигиены сна для пациентов с депрессией.В этом исследовании было установлено, что 60% тех, кто получали терапию CBT-1, полностью оправились от депрессии за семь сессий, по сравнению с 33% тех, кто получал терапию гигиены сна (кроме того, в этом исследовании все пациенты принимали антидепрессанты). Таким образом, несколько лет назад исследователи пришли к такому выводу:«Это экспериментальное исследование свидетельствует о том, что усиление лечения антидепрессантами краткой, целенаправленно действующей на симптомы, когнитивной поведенческой терапией при бессоннице является весьма многообещающим для пациентов с клинической депрессией и сопутствующей бессонницей с точки зрения облегчения как депрессии, так и бессонницы».Любопытно, что с депрессией связывают и воздействие тусклого освещения ночью. Эта связь может объясняться выработкой гормона мелатонина, которая нарушается при воздействии света ночью.Проведено множество исследований, по итогам которых установлено, что уровень мелатонина (а также освещения) контролирует симптомы, связанные с настроением, например, симптомы депрессии.Так, в одном исследовании мелатонина и нарушения циркадного ритма (когда вы «выбиваетесь из» естественного времени сна) обнаружена корреляция между нарушением циркадного ритма и степенью тяжести симптомов депрессии.Большинству пациентов с депрессией антидепрессанты не помогаютВажно понимать, что, по мнению исследователей, есть мало доказательств тому, что антидепрессанты приносят хоть какую-то пользу людям с депрессией небольшой и умеренной степени тяжести - как правило, они не эффективнее плацебо.По итогам одного мета-анализа, опубликованного в PLoS Medicine, разница между антидепрессантами и плацебо весьма невелика, и что обе эти таблетки неэффективны для большинства пациентов с депрессией. На антидепрессанты реакция возникает только в самых тяжелых случаях депрессии, и то очень минимальная.Другими словами, эти лекарства превращают депрессию в более хроническое состояние. Они также чреваты потенциальными побочными эффектами, в том числе:Суицидальные мысли и чувства, жестокое поведениеПовышенный риск диабета 2-го типаПроблемы с иммунной системойПроблемы с сердцемХрупкость костей и повышенный риск переломовТаким образом, целенаправленная работа с бессонницей становится все более актуальной в качестве безопасного инструмента, способного по-настоящему облегчить симптомы депрессии. Хотя лечение CBT-1, как представляется, очень эффективно, предлагаем дополнительно ознакомиться с этими 33 советами для крепкого сна ночью.Ваш подросток плохо спит? В этом могут быть виноваты друзьяПодростки, как правило, ложатся спать позже и спят меньше, чем другие возрастные группы, и с учетом проведенных исследований это потенциально может играть роль в риске возникновения у них проблем с настроением, включая депрессию.При этом, новые исследования свидетельствуют о необходимости устоять перед соблазном решить проблему сна у подростка с помощью лекарств - вместо этого лучше оценить его социальные связи.В исследовании было установлено, что в возрасте от 12 до 15 лет средняя продолжительность сна снижается, но те дети, у которых есть позитивные и социальные друзья, дети, которые активно задействованы в школьной жизни и заботятся о своей успеваемости, больше спят ночами. Дети, чьи родители больше интересуются их жизнью, тоже лучше спят ночью.Результаты исследования свидетельствуют о том, что крепкие социальные связи с позитивными друзьями могут стимулировать подростков к более полезным привычкам, например, ложиться спать в разумное время. Исследователи пришли к выводу:«В целом, при определении моделей сна для молодежи факторы социальных отношений превосходят факторы развития, особенно в том, что касается важности связей с родителями, друзьями и соучениками в деле поощрения правильных привычек сна».5 дополнительных способов лечения депрессии без лекарствСтановится очевидно, что работа с образом жизни, например, со сном, может сыграть решающую роль в содействии восстановлению равновесия в системе организма и устранению депрессии, вероятно, потому что это помогает восстановить равновесие в системе организма. Если не устранить корень проблемы, вы можете и дальше безуспешно бороться с помощью неэффективных и потенциально токсичных химических припарок, пока ситуация не станет невыносимой.Я знаю не понаслышке, что депрессия и самоубийство очень разрушительны, поэтому я настоятельно призываю всех, кто борется с этим состоянием, обратиться за помощью к опытному специалисту холистической медицины.Иногда лекарство может помочь восстановить равновесие в организме. Но непонятно, связано это с действием препарата или же невероятная сила разума убеждает вас, что оно действует. Помимо правильного сна, следующие советы помогут оптимизировать ваше психическое здоровье на самом глубоком уровне:1. Упражнения – если у вас депрессия или даже если вам просто грустно время от времени, упражнения вам нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО. В этой области исследования в подавляющем большинстве единодушны: физические упражнения, по крайней мере, не хуже антидепрессантов, помогают людям в состоянии депрессии.Одним из основных способов, которыми это достигается, является повышение уровня эндорфинов - гормонов «хорошего настроения» в мозге. Они также помогают нормализовать сигнализацию инсулина и лептина.2. Правильное питание - этот фактор невозможно недооценить. Продукты питания оказывают огромное влияние на настроение, способность справляться с трудностями и быть счастливыми, а употребление цельных продуктов, как описано в моем плане питания, наилучшим образом поддерживает психическое здоровье.Важнейшее значение имеет отказ от сахара и зерновых - это поможет нормализовать уровень инсулина и лептина, а устранение искусственных подсластителей сведет на нет вероятность отравления от их токсичного воздействия.3. Оптимизация здоровья кишечника - ферментированные продукты, такие как ферментированные овощи, также важны для оптимального психического здоровья, поскольку они являются ключом к оптимизации здоровья кишечника.Многие не понимают, что кишечник - это, в прямом смысле слова, второй мозг, который существенно влияет на разум, настроение и поведение. В кишечнике, между прочим, вырабатывается больше серотонина, регулирующего настроение, чем в мозге.4. Много солнечного света - обязательно старайтесь получать достаточно солнечного света, чтобы поддерживать полезный уровень витамина D, что также является решающим фактором в лечении депрессии или контроле над ней. В одном из предыдущих исследований было установлено, что люди с наиболее низким уровнем витамина D в 11 раз больше подвержены депрессии, чем те, у кого этот уровень нормальный. Недостаток витамина D, фактически, больше норма, чем исключение, и часто отмечается как при психиатрических, так и при неврологических расстройствах.5. Устранение стресса. Депрессия - это очень серьезное состояние. Но это не «болезнь». Это, скорее, признак нарушения баланса в жизни и в организме. Это очень важно помнить, потому что, как только вы начинаете считать депрессию «болезнью», вы думаете, что вам нужны от нее лекарства.На самом деле, вам нужен способ вернуть равновесие в свою жизнь, а одним из ключевых способов решения этой проблемы является устранение стресса.Один из моих любимых способов - техника эмоциональной свободы (EFT). Если у вас депрессия или серьезный стресс, я считаю, что лучше всего проконсультироваться со специалистом по психиатрии, который, к тому же, является специалистом по EFT.