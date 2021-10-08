Выяснилось, что видеоигры имеют такую же пользу для здоровья, что и бег трусцой

Специалисты пришли к выводу, что активные видеоигры могут оказывать такое же влияние на здоровье человека, как и физические упражнения, например, занятия бегом на беговой дорожке. Исследователи отмечают, что такой вид оздоровления прекрасно подойдет для людей, страдающих от диабета 1 типа.Многие обвиняют компьютерные игры в повышении риска развития ожирения, сахарного диабета, повышению артериального давления. Однако последние исследования доказали, что определенные видеоигры наоборот могут нести пользу и побудить игроков к увеличению активности.Группа ученых из Бразилии и Великобритании провела исследование с целью изучить физиологические эффекты “активных” или экс-игр. Во время этих игр игрок должен использовать движения своего тела для набора очков.Исследовали эффект на сердечно-сосудистую систему, артериальное давление, уровень потребления кислорода и функции эндотелия. Также регистрировали удовольствие, которое получали добровольцы с сахарным диабетом 1 типа после таких игр и после бега на беговой дорожке. Результаты собирали через 30 минут и 24 часа после занятий.Результат исследований показал, что видеоигры так же, как и занятия спортом оказывали положительное влияние на общее здоровье человека, а уровень сахара в крови снижался до нормального уровня.Отличием данного вида досуга является только уровень мотивации. Добровольцы отмечали, что игры приносили больше удовольствия и давали больше мотивации. Таким образом интерес подопытных к своему здоровью повышался.