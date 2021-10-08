Ученые доказали пользу арахиса в противостоянии деменции

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Ученые из Испании выяснили, как ежедневное употребление арахиса и продуктов из него сказывается на когнитивных способностях человека.Авторы исследования задействовали в эксперименте представителей молодого поколения, отличавшихся крепким здоровьем. Разнообразные тестирования и анализы биохимических реакций на добавление в ежедневный рацион земляного ореха показали, что он не только улучшает когнитивные функции, а и способствует более адекватной реакции на стресс.По мнению ученых, такой эффект может быть связан с влиянием ореха на микробиот кишечника.«Короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты, являются основными метаболитами, производимыми микробиотой кишечника, и, по-видимому, они действуют против различных заболеваний, включая депрессию и нейродегенеративные заболевания», — пояснила одна из авторов работы Сара Уртадо.