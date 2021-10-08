Испанские ученые изучили влияние арахиса на человеческий мозг

На научном портале Clinical Nutrition вышла новая статья об исследовании испанских ученых, изучающих влияние арахиса на здоровье человека, в частности на мозг. Результаты показали, что употребление арахиса каждый день снижает уровень стресса, а также улучшает мозговую деятельность мозга.Все дело в питательных свойствах орехов. В составе арахиса встречаются жирные кислоты, белки, клетчатка и другие биологически активные соединения, благотворно воздействующие на организм человека. Полезные свойства земляного ореха были известные и ранее, однако исследование испанских ученых впервые проанализировано воздействие арахиса на когнитивные функции мозга.Ученые из Испании провели эксперимент, в котором участвовали 63 человека, прошедших предварительно серию анализов. Возраст участников варьировался от 19 до 33 лет. Добровольцы употребляли арахис каждый день на протяжении всего эксперимента.Ученые, проводившие исследование, отмечают, что им было важно выбрать именно здоровых людей, так как у человека с нарушением метаболизма или ожирением легче проследить положительное влияние от полезных продуктов.Результаты эксперимента показали положительное влияние арахиса на когнитивные функции, а также на стрессоустойчивость.