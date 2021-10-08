Стало известно, как не заразиться в офисе
Согласно этой модели, наименьший риск инфицирования соответствует помещениям с хорошей системой вентиляции воздуха и сотрудниками, работающими молча.
Так же они определили, что уменьшая количество работников, которые одновременно пребывают в одном закрытом пространстве, работодатель сокращает риск передачи вируса в четыре раза.
«Наша работа подчеркивает важность хорошей вентиляции на рабочих местах и в школах. Модель также демонстрирует, что, управляя вентиляцией и количеством людей в общественных помещениях, мы можем управлять риском заражения воздушно-капельным путем», — говорит ведущий автор исследования доктор Генри Берридж.
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