Стало известно, как не заразиться в офисе

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Научные деятели из Великобритании создали модель идеального, с точки зрения минимизации распространения коронавируса, офиса.Согласно этой модели, наименьший риск инфицирования соответствует помещениям с хорошей системой вентиляции воздуха и сотрудниками, работающими молча.Так же они определили, что уменьшая количество работников, которые одновременно пребывают в одном закрытом пространстве, работодатель сокращает риск передачи вируса в четыре раза.«Наша работа подчеркивает важность хорошей вентиляции на рабочих местах и в школах. Модель также демонстрирует, что, управляя вентиляцией и количеством людей в общественных помещениях, мы можем управлять риском заражения воздушно-капельным путем», — говорит ведущий автор исследования доктор Генри Берридж.