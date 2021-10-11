Что поможет переболеть коронавирусом в легкой форме

В Роспотребнадзоре заявили, что если при контакте с зараженным вы были в маске, то в организм попадёт меньшее количество вирусных частиц. И даже в случае начала и развития болезни, COVID-19 будет протекать в легкой форме.Уровень тяжести коронавирусной инфекции зависит от многих факторов. Прежде всего, это возраст и крепость иммунной системы. Также важно, прошёл человек через вакцинацию или нет. Вакцины более чем на 80% защищают от заражения Дельта-штаммом коронавируса, но даже если он начал развиваться в организме, то с вероятностью почти до 98% болезнь будет протекать легко или умеренно. Наконец, определяющее значение имеет количество вирусных частиц, попавших в организм.Чем меньше вирусная нагрузка, тем легче протекает болезнь. Вот почему опасно при госпитализации попадать в большие палаты, где рядом на койках лежат тяжёлые больные. Все они кашляют, чихают, дышат, в результате, в воздух выделяется огромное количество вирусных частиц, и происходит перекрёстное заражение. А это усиливает тяжесть течения симптомов у всех находящихся в одном помещении.Эксперты Роспотребнадзора заявили, что если человек при заражении носил маску, а потом ещё и вымыл руки и лицо и даже прополоскал горло, то вероятность более лёгкого и быстрого течения коронавирусной инфекции очень высока. Дельта-штамм коронавируса более агрессивен, он быстрее проходит честь инкубационный период и поражает большее количество людей, находящихся рядом с переносчиком вируса. Сейчас из-за Дельта-штамма в России регистрируется рекордная смертность, ожидается, что на этой неделе она перевалит через 1 000 человек в сутки.