Болезненные судороги и онемение в ногах могут быть проявлениями высокого уровня холестерина
Слишком высокий уровень холестерина может быть причиной закупоривания артерий, что само по себе — очень серьезная проблема. Если закупорка затрагивает кровеносные сосуды вне сердца, то речь идет о болезни периферических артерий, которая обычно отражается в первую очередь на состоянии ног.
Есть целый набор связанных с ногами симптомов, которые могут указывать на повышенный холестерин. Например, следует обращать пристальное внимание на болезненные судороги в нижних конечностях, а также на онемение и слабость. Другой тревожный симптом — медленный рост волос на ногах.
Закупорка артерий может приводить к появлению ощущения холода в стопе или голени с одной стороны. Пульс в ногах, при этом, может быть весьма слабым. Как пишет издание Express в материале по теме, если у вас в ногах появляются неприятные симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина, то это повод для обращения за медицинской помощью. Ранее ученые выяснили, что неплохой инструмент для борьбы с так называемым "плохим" холестерином — это бразильские орехи. Их систематическое употребление может улучшить показатели на 25 процентов.
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