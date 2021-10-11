Болезненные судороги и онемение в ногах могут быть проявлениями высокого уровня холестерина

Холестерин — важное для правильной работы организма соединение, но при его избытке могут развиваться разные опасные заболевания. На повышенный холестерин, как выяснили ученые, может указывать состояние ног.Слишком высокий уровень холестерина может быть причиной закупоривания артерий, что само по себе — очень серьезная проблема. Если закупорка затрагивает кровеносные сосуды вне сердца, то речь идет о болезни периферических артерий, которая обычно отражается в первую очередь на состоянии ног.Есть целый набор связанных с ногами симптомов, которые могут указывать на повышенный холестерин. Например, следует обращать пристальное внимание на болезненные судороги в нижних конечностях, а также на онемение и слабость. Другой тревожный симптом — медленный рост волос на ногах.Закупорка артерий может приводить к появлению ощущения холода в стопе или голени с одной стороны. Пульс в ногах, при этом, может быть весьма слабым. Как пишет издание Express в материале по теме, если у вас в ногах появляются неприятные симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина, то это повод для обращения за медицинской помощью. Ранее ученые выяснили, что неплохой инструмент для борьбы с так называемым "плохим" холестерином — это бразильские орехи. Их систематическое употребление может улучшить показатели на 25 процентов.