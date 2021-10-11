Напиток Гиппократа – лекарство от 100 болезней

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В древности на Востоке гранаты считали королевским фруктом, излечивающим от множества болезней. Но полезными свойствами обладает не только мякоть, но и кожура плодов, из которой можно приготовить уникальный целительный напиток.Гранатовую кожуру издавна используют в лечебных целях. Корки подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов у человека, снижают воспалительные процессы. Гранатовые корки не следует выбрасывать, так как в них содержится очень много полезных микроэлементов, они обладают противопаразитарным, противовоспалительным и антибактериальным действием, борется с инфекциями, вирусами.Какой гранат выбрать?Хороший плод имеет сухую кору и сочное содержимое. Оболочка граната не должна быть гладкой, может немного облегать зернышки. Кора должна быть неповрежденной, твердой на ощупь, на гранате не должно быть прозелени.Рецепт приготовления сухой кожуры гранатаНа одну часть сухих корок нужно взять 20 частей кипящей воды. В стеклянную посуду положите 10-12 гр. сушеной кожуры, и залейте ее стаканом кипящей воды или можно залить их холодной водой и довести до закипания, но не кипятить. Затем накройте крышкой или сложенной в несколько раз бумагой. После отстаивания в течение получаса, можно начинать принимать настой. Кожуру из настоя не выбрасывайте, настаивание будет продолжаться.Напиток Гиппократа помогает в исцелении многих расстройств организма, рецепт приготовления одинаковый, но применение будет отличаться, в зависимости от нарушения.Как употреблять настой при заболеваниях1. Расстройство кишечникаЧасто такая неприятность, как диарея, может застать врасплох, потому что может случиться и дома, и в дороге или в отпуске. В таких случаях, выпейте примерно половину стакана свежеприготовленного настоя, а оставшуюся часть снова прикройте и оставьте для последующего настаивания. В течение 10-15 минут, расстройство кишечника должно пройти. Если облегчения не наступило, то следует обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы. Если сильный понос сопровождает повышение температуры, боли и другие симптомы, то следует немедленно вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь.2. Воспалительные процессы пищеварительной системыНастой кожуры граната помогает при таких заболеваниях, как – язвы желудка и кишечника, воспалительные процессы в кишечнике, дисбактериоз. Следует знать, что настой можно употреблять только в период ремиссии и с разрешения лечащего врача, так как могут быть противопоказания или сопутствующие патологии, при которых применение настоя может быть неэффективно.Полстакана (100 мл) настоя сухой кожуры разделите на 4 приема и выпейте по 20-25 мл за каждый прием. Настой не процеживать. Пить перед едой, первый раз натощак, а последний – перед сном. Употреблять настой следует через день. После дня приема, обязательно делать день отдыха. Затем сделайте недельный перерыв, и по его окончания, можно продолжить принимать целебный настой. Во время употребления целебного средства, строго запрещены спиртные напитки, особенно в дни приема настоя.Процесс исцеления заключается в том, что гранатовый настой подавляет размножение болезнетворных бактерий во всем пищеварительном тракте и устраняет воспалительные процессы. Также известно, что Гиппократ использовал такой настой для лечения повреждений кожи, царапин, небольших травм. Для этого, чистую салфетку рекомендуется смочить настоем и приложить к ране.Противопоказанием для гранатов и свежего сока являются:гастриты с повышенной кислотностью;геморрой;запоры.Полезные свойства граната и гранатовой кожуры:Понижает давление – зерна плода мягко понижают давление при гипертонии, а сушеные оболочки, если их добавлять к чайной заварке, успокаивают при повышенной тревожности, помогают при бессоннице;Увеличивает гемоглобин – при анемических состояниях принимайте сок граната по половине стакана трижды в день за полчаса до еды, принимать 2-3 месяца;Восстанавливают баланс гормонов – гранатовые семечки помогают при климаксе, болезненном ПМС, увеличивают гормональную активность;Снижает сахар в крови – помогает при сахарном диабете, 60 капель сока четырежды в день до еды, заметно снизят уровень сахара;Дезинфицирует носоглотку – разведенным соком полощите во рту при воспалительных процессах верхних дыхательных путей, сок обладает обеззараживающими свойствами и уменьшает боль;Выводит радиоактивные изотопы – плоды граната полезны людям, работающим с радиоактивными веществами или живущим в районе с повышенной радиацией;Выгоняет паразитов – спелая кожура имеет соединения изопельтьерина, метилизопельтьерина, пельтьерина, которые способствуют изгнанию гельминтов. Для этого, 40-50 гр. толченой кожуры необходимо настоять в полулитре прохладной воды, примерно 6 часов. Затем кипятите на небольшом огне, пока не останется 50% жидкости. После остывания процедите, и принимайте маленькими глотками на протяжении часа. Через час примите слабительное, через 4-5 часов нужно сделать клизму;Исцеляет кожные нарушения – маска из измельченной, обжаренной коры на сливочном или оливковом масле подсушит жирную кожу лица, поможет при угревых и гнойных высыпаниях. Порошок из сушеной кожуры помогает при ожогах, трещинах и царапинах;Останавливает понос – обладает вяжущими свойствами, детям можно принимать сок, разведенный водой, а взрослым – высушенный порошок кожуры, по щепотке трижды в день;Снижает воспаления – 2 ч. л. сухой коры, нужно залить стаканом горячей воды, и прокипятить полчаса на водяной бане. Затем хорошо отожмите и влейте воды до первоначального объема. Употреблять по 50 мл, за полчаса до приема пищи, дважды или трижды в день.Важно знать! В гранатовой коре содержатся алкалоиды – токсические вещества. Ни в коем случае не следует превышать дозировку рецептов. Могут быть побочные эффекты, в виде повышенного давления, головокружения, снижения зрения, судорог. Сок граната содержит органические кислоты, разрушающие эмаль зубов, поэтому следует разбавлять свежий сок водой.Применение гранатового сока1. Для очищения организма. Для удаления токсических веществ и продуктов распада, рекомендуется принимать сок граната курсами по три недели. Первая неделя – по половине стакана 3 раза в день, вторая неделя – 2 раза в день, а третья – 1 раз в день.2. При расстройстве желудка и кишечника, малокровии. Принимать по половине стакана три раза в день, рекомендуется принимать пищу, облегчающую стул. Курс приема длится 2-4 месяца. Затем сделать перерыв в месяц, можно повторить.3. При простуде, насморке и болях в горле. Полощите разбавленным соком горло и принимайте его с медом.4. При сбоях месячных. Для нормализации гормональной выработки, в первую неделю цикла пейте по стакану разбавленного сока граната.5. При отеках, застоях желчи. Каждый день употребляйте по трети стакана ежедневно.6. При отсутствии аппетита. Выпейте по половине стакана за 15 минут до приема пищи.7. При сахарном диабете, гастритах с пониженной кислотностью. Выпивайте по половине стакана или по стакану три раза в день с чайной ложкой меда.8. При сердечных и сосудистых патологиях. За час до завтрака выпивайте половину стакана сока, в течение трех месяцев.9. При ожоговых поражениях кожи. Соком граната, разбавленным водой, смачивайте очаги ожога. Они будут подсыхать, а под корочкой кожа будет заживляться.