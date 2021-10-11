Ученый сообщил об опасности "пробуждения" новых вирусов
Согласно мнению эксперта, пробуждению этих опасных вирусов способствует глобальное потепление, в следствии которого происходит таяние ледников в области вечной мерзлоты.
«Мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы „проснутся“ в результате таяния льдов», — сказал ученый.
Он добавил, что сдерживающим фактором в этом вопросе может стать введение на государственном уровне налога за количество выбросов в атмосферу углерода.
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