Способность стоять на одной ноге является признаком хорошего здоровья

Исследователи определили, что способность стоять на одной ноге является индикатором здоровья. Они утверждают, что положение стоя на одной ноге способствует улучшению физической формы и повышению продолжительности жизни.

Отмечается, что отсутствие возможности балансирования на одной ноге от 20 секунд и более у здорового человека свидетельствует о риске нарушения работы мелких кровеносных сосудов головного мозга. Также это может быть индикатором уменьшения когнитивных функций головного мозга человека.

Специалисты утверждают, что продолжительное сидение, положение полулежа в период бодрости свидетельствует об уменьшении мышечной силы и уменьшении физической активности. По словам ученых, у людей, которые долго сидят или лежат, повышается риск развития диабета второго типа и ожирения. При этом занятия спортом с умеренной или высокой интенсивностью нагрузки не всегда исправляет ситуацию.

Исследования показали, что мужчины и женщины могут балансировать на одной ноге в течение разного времени. Зависит это и от возраста. Отсутствие возможности устоять в течение определенного времени является действенным индикатором нарушений здоровья.

Во время подобного балансирования задействуется центральная и периферическая нервная система. Она получает информацию от органов и тканей, обрабатывает и таким образом позволяет человеку устоять. В результате получается, чем больше физической активности в жизни человека, тем лучший баланс он имеет, и тем более здоровым он является. Ранее мы рассказывали, как улучшить здоровье с помощью тренировок.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://planet-today.ru - Добавил gorizont в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь