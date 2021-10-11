Способность стоять на одной ноге является признаком хорошего здоровья

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Исследователи определили, что способность стоять на одной ноге является индикатором здоровья. Они утверждают, что положение стоя на одной ноге способствует улучшению физической формы и повышению продолжительности жизни.Отмечается, что отсутствие возможности балансирования на одной ноге от 20 секунд и более у здорового человека свидетельствует о риске нарушения работы мелких кровеносных сосудов головного мозга. Также это может быть индикатором уменьшения когнитивных функций головного мозга человека.Специалисты утверждают, что продолжительное сидение, положение полулежа в период бодрости свидетельствует об уменьшении мышечной силы и уменьшении физической активности. По словам ученых, у людей, которые долго сидят или лежат, повышается риск развития диабета второго типа и ожирения. При этом занятия спортом с умеренной или высокой интенсивностью нагрузки не всегда исправляет ситуацию.Исследования показали, что мужчины и женщины могут балансировать на одной ноге в течение разного времени. Зависит это и от возраста. Отсутствие возможности устоять в течение определенного времени является действенным индикатором нарушений здоровья.Во время подобного балансирования задействуется центральная и периферическая нервная система. Она получает информацию от органов и тканей, обрабатывает и таким образом позволяет человеку устоять. В результате получается, чем больше физической активности в жизни человека, тем лучший баланс он имеет, и тем более здоровым он является. Ранее мы рассказывали, как улучшить здоровье с помощью тренировок.