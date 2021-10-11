Иглоукалывание помогает избежать употребления опиоидов после операции
В исследование был включен 41 пациент, перенесший первичную полную замену коленного сустава. Все пациенты получали стандартный протокол медикаментозного обезболивания с опиоидами и с добавлением электроакупунктуры. Иглоукалывание проводилось во время операции в восьми конкретных точках уха, чтобы обеспечить целенаправленное облегчение боли в колене.
С добавлением иглоукалывания у большинства пациентов наблюдалось значительное снижение послеоперационного употребления опиоидов по сравнению с контрольной группой.
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