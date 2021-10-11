Иглоукалывание помогает избежать употребления опиоидов после операции

Согласно исследованию, представленному на ежегодном собрании анестезиологов, пациенты, которым делают иглоукалывание во время операции по замене коленного сустава, сообщают о меньшей боли и нуждаются в гораздо меньшем количестве опиоидов после. Результаты исследования показали, что 65% пациентов, получивших иглоукалывание во время операции, использовали опиоиды после в небольшом количестве или не использовали вовсе, по сравнению с 9% пациентов, не получавших иглоукалывание.В исследование был включен 41 пациент, перенесший первичную полную замену коленного сустава. Все пациенты получали стандартный протокол медикаментозного обезболивания с опиоидами и с добавлением электроакупунктуры. Иглоукалывание проводилось во время операции в восьми конкретных точках уха, чтобы обеспечить целенаправленное облегчение боли в колене.С добавлением иглоукалывания у большинства пациентов наблюдалось значительное снижение послеоперационного употребления опиоидов по сравнению с контрольной группой.