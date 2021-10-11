Инфекционист опроверг новую версию происхождения коронавируса

Инфекционист Георгий Христович опроверг недавно выдвинутую американским вирусологом гипотезу о происхождении коронавируса.Дело в том, что недавно американский вирусолог Джонатан Латэм заявил о том, что начало коронавирусной инфекции было положено после спуска в шахту китайских шахтеров. По его словам, в течение полугода вирус эволюционировал в их телах. А началось распространение вируса после того, как одна из лабораторий Уханя допустила утечку взятых у этих шахтеров образцов.Однако, с такой версией не согласен российский эксперт. По его словам, эта гипотеза не имеет никаких научных подтверждений.«В серьезных медицинских изданиях уже опубликованы данные, которые подтверждают генетическое происхождения Sars-CoV-2 от дикого коронавируса летучих мышей и панголинов. Вирус получил генетический обмен информации от этих животных, произошла рекомбинация, то есть, изменилась генетическая структура вируса. В результате Sars-CoV-2 преодолел межвидовой барьер стал передаваться от животных к человеку», — пояснил Георгий Христович.