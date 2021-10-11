Ученые нашли способ снизить риск послеоперационного делирия

Согласно результатам большого исследования, представленного на ежегодном собрании анестезиологов, пациенты, у которых наблюдается низкое кровяное давление во время операции, подвергаются повышенному риску послеоперационного делирия.Послеоперационный делирий – изменение психической функции, которое может вызвать спутанность сознания после операции и наиболее частое хирургическое осложнение у пожилых людей. Новое исследование с участием 316 000 пациентов показало, что низкое артериальное давление во время операции является фактором риска развития послеоперационного делирия. Исследователи отмечают, что снижение давления приводит к снижению снабжения мозга кислородом и глюкозой.В исследовании 316 717 пациентов, перенесших внесердечную операцию в период с 2005 по 2017 год, у 2 183 (0,7%) был диагностирован делирий в течение 30 дней после операции. Из этих пациентов у 41,7% среднее артериальное давление было ниже 55 мм рт. ст. во время операции менее 15 минут, а у 2,6% низкое давление было дольше 15 минут.Исследователи обнаружили, что пациенты с низким артериальным давлением на 60% чаще испытывают послеоперационный делирий, и эффект усиливается у пациентов, перенесших более длительные операции. Ученые считают, что снизить риск можно немедленным введением лекарства для повышения артериального давления при его падении во время операции.