Японские ученые раскрыли секреты долголетия

Компания “Кюсай”, ориентированная на производство продуктов питания, провела исследование о влиянии рациона питания на долголетие. В исследовании приняли участие 100 добровольцев, возраст которых превысил сто лет.В ходе исследования обнаружилось, что все добровольцы имели в своем рационе большое количество белков из яиц, мяса, рыбы. Токийский институт подтвердил результаты исследований. Отмечают, что рацион долгожителей всегда включает в себя обильное разнообразие продуктов.Исследователи выяснили, что уменьшение качества и количества пищи ниже определенного показателя приводит к снижению продолжительности жизни. В то время как разнообразное и богатое питание наоборот улучшает здоровье, повышает качество жизни и продлевает ее.Белок выполняет “строительную” функцию в организме человека. Он участвует в образовании крови, мышц, костей, органов и кожи. Для восполнения уровня белков в организме ученые рекомендуют употреблять в пищу продукты, имеющие высокие показатели по “аминокислотному индексу”: курица, свинина, говядина, яйца, молоко, лосось, соя.Также состояние зубов играет важную роль в жизни человека. Японская ассоциация стоматологов заявляет, что между количеством здоровых зубов и здоровой жизнью имеется тесная связь. Исследования доказали, что у людей с крепкими и здоровыми зубами реже ломаются кости. Помимо этого, ученые заявляют, что у людей со здоровыми зубами реже развивается старческое слабоумие. Для повышения прочности костей советуют добавить в рацион больше сыра, орехов и брокколи.Для профилактики развития атеросклероза, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы советуют максимально уменьшить или полностью прекратить употребление соли и сахара. Также стоит чаще питаться водорослями, иваси и тунцом. Старение замедлить поможет зеленый чай, авокадо и рыбы семейства лососевых. Питаться стоит 3 раза в день в одно и то же время.