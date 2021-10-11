В этой категории смертность от ковида вырастает в 9 раз

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COVID-19 увеличивает в 9 раз риск смерти у людей, имеющих трудности в обучении. Таковы итоги исследования, проведенного во время первой волны.Коронавирус действует на каждого человека по-разному, но существуют группы лиц, которые имеют повышенный риск смерти от ковида. К примеру, у беременных он во много раз выше, чем у женщин, которые ребёнка не ожидают. Выше опасность смерти у диабетиков, гипертоников, лиц с ожирением. Опубликованное в журнале The Lancet исследование показало, что имеющие трудности с обучением люди из Великобритании во время первой волны умирали от коронавируса в 9 раз чаще. Речь шла о британцах, имеющих 9 различных психических расстройств и умственных отклонений.Данный вывод сделан на основе анализа более 160 000 смертей в этой стране с марта по июнь 2020 года. Среди людей с расстройствами пищевого поведения смертность была в 5 раз выше, по сравнению с обычным населением, у лиц с расстройствами личности и старческим слабоумием в четыре раза выше. У жертв шизофрении показатели летальности от ковида были в три раза выше, и исследователи из Королевского колледжа Лондона называют это существенным увеличением опасности.Хотя они ожидали чего-то подобного, столь разительный рост риска смертности оказался для них удивительным и даже шокирующим. В целом, исследователи проанализировали 9 расстройств психического здоровья и умственной отсталости. Во всех случаях риск смертности от коронавируса в течение определенного периода был заметно выше, чем у людей, не имеющих этих проблем.