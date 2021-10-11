Диетолог Мухина опровергла распространенные мифы о куриных яйцах

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Куриные яйца можно считать универсальным, доступным и полезным продуктом, отказываться от которого просто бессмысленно. Об этом корреспондентам информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело" рассказала диетолог Марият Мухина, которая опровергла основные мифы о яйцах.Яйца кур считаются обязательным элементом здорового рациона, т.к. в их составе присутствует множество необходимых организму веществ. Это и витамины (А, B, D, E), и минеральные вещества (кальций, натрий, магний, фосфор), и белок с разнообразными биологически активными соединениями. Для того, чтобы извлечь из яиц максимальную пользу, нужно уделять внимание происхождению продукта — говорит Мухина, добавляя, что домашние яйца полезнее фабричных.В РФ куриные яйца делятся на две базовые категории — столовые (С) и диетические (Д). Диетическими яйцами считаются те, которые поступают в магазины в первые пять дней после кладки. Но в обычных магазинах такие яйца не найти. Мухина отметила, что диетичность яйца указывает только на свежесть, но не на полезность.Существует миф о том, что маленькие яйца полезнее больших, т.к. их якобы несут молодые, более здоровые куры. Но диетолог объяснила, что это на самом деле просто маркетинговая уловка, заставляющая людей охотнее покупать мелкие яйца. Некоторые люди считают, что в яйцах присутствует "плохой" холестерин, но это, по словам Мухиной, тоже миф.