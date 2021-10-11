У перенесших COVID-19 бессимптомно обнаружили «скрытые» антитела

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Группа ученых из Сколтеха оценила иммунный ответ на коронавирус, которые по-разному перенесли инфекцию. Оказалось, что многие бессимптомные носители могут даже не подозревать о том, что были заражены, поскольку у них вырабатывается определенный уровень антител, которые не выявляют популярные тесты.В ходе исследования ученые протестировали образцы крови 47 пациентов на наличие разных типов антител. Оказалось, что у половины участников, которые перенесли SARS-CoV-2 без симптомов, не вырабатываются нейтрализующие антитела IgG к нуклеокапсидному (N) белку — одному из внутренних компонентов вируса. Обычно для подтверждения факта перенесенной инфекции пациентам рекомендуют тест на определение именного этого типа антител.Но вместе с тем практически у всех участников независимо от того, как они перенесли COVID-19, были обнаружены антитела IgG к рецептор-связывающему домену спайкового белка (RBD), который находится на поверхности вирусной частицы. Этот вид антител также является нейтрализующим, поскольку они способны предотвращать связывание S-белка вируса с рецептором.Исследователи предположили, у некоторых бессимптомных носителей не вырабатываются антитела к нуклеокапсидному белку из-за того, что их иммунная система успешно справилась с вирусом еще до стадии активного размножения в клетках организма. При таком сценарии через некоторое время начинают вырабатываться антитела к RBD, поскольку их «мишень» находится на внешней поверхности вируса.Ученые сделали еще одно интересное открытие: у всех участников исследования титр антител к рецептор-связывающему домену спайкового белка не только не уменьшился, но даже увеличился со временем. Эти выводы противоречат результатам более ранних научных работ, но, вероятно, уровень антител к RBD может зависеть от различных факторов, включая образ жизни и поведение.У привитых повышенный уровень антител к RBD может указывать на то, что после вакцинации имела место повторная встреча с вирусом, а значит оснований для ревакцинации нет, поскольку иммунная система и так среагировала на новый контакт с вирусом, отметили исследователи.По мнению ученых, для подтверждения факта перенесенного заболевания целесообразнее всего делать анализ на определения именного этого вида антител, а не к нуклеокапсидному белку.