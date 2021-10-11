Частые мигрени могут привести к деменции

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Специалисты пришли к выводу, что люди, страдающие от мигреней, более подвержены риску развития деменции.Деменция (старческое слабоумие) - стойкое снижение памяти, вызванное возрастными изменениями в головном мозге. Проявляется утратой ранее приобретенных навыков и невозможностью получения новых. Представляет из себя распад психической функциональности человека.Ученые проанализировали результаты ранее проведенных 5 исследований. Эти исследования затронули порядка 250 000 человек. В ходе анализа результатов всех исследований, ученые пришли к выводу, что люди, страдающие мигренью, являются наиболее подверженными к развитию деменции с возрастом.Специалисты рассказали, что мигрени повышают возможность развития таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера. Однако связи между мигренью и сосудистой деменцией не обнаружилась.Ученые выяснили, что мигрень является индикатором риска развития старческой деменции или болезни Альцгеймера. На данный момент исследования продолжаются. Ученые надеются, что исследования помогут обнаружить патологические физиологические механизмы, обусловливающие развитие нарушений памяти с возрастом. Также исследование поможет определить положительное влияние лечения мигрени на развитие деменции в будущем. Помимо прочего, эти исследования могут помочь в профилактике и создании новых видов лечения старческого слабоумия.