Ученые нашли способ предсказывать депрессию в позднем возрасте

Исследователи из Медицинского университета Джона Хопкинса выявили закономерность, которая связывает накопление белков бета-амилоида (связанны с ухудшением когнитивных функций в более позднем возрасте) с уменьшением количества серотонина (химическое вещество, улучшающее настроение). Эта закономерность, которую демонстрирует математический алгоритм с использованием данных позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), может предсказать, у кого разовьется депрессия в более позднем возрасте.Ученые представили свои результаты в журнале Translational Psychiatry. Они предполагают, что чем более выражена эта закономерность у человека, тем тяжелее может быть депрессия.Поздняя депрессия, одно из наиболее распространенных психических расстройств среди пожилых людей. Она также связана с большим риском снижения когнитивных функций.В исследовании приняли участие 40 человек старше 60 лет. Из них 20 не принимали лекарства и переживали позднюю депрессию без биполярных или психотических симптомов. Их данные сравнивались с данными из контрольной группы из 20 здоровых пожилых людей без депрессии.