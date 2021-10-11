Ученые нашли способ предсказывать депрессию в позднем возрасте
Ученые представили свои результаты в журнале Translational Psychiatry. Они предполагают, что чем более выражена эта закономерность у человека, тем тяжелее может быть депрессия.
Поздняя депрессия, одно из наиболее распространенных психических расстройств среди пожилых людей. Она также связана с большим риском снижения когнитивных функций.
В исследовании приняли участие 40 человек старше 60 лет. Из них 20 не принимали лекарства и переживали позднюю депрессию без биполярных или психотических симптомов. Их данные сравнивались с данными из контрольной группы из 20 здоровых пожилых людей без депрессии.
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