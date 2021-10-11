Постоянное ношение наушников может причинить вред здоровью

Ученые выяснили, что постоянное ношение наушников может вызывать нарушения естественного выделения серы и процессов самостоятельного очищения уха, что может стать причиной воспалительных процессов.Ушная сера выполняет защитную функцию. Защищает она ухо от попадания инфекции, влаги, проникновения насекомых. Область отверстия слухового прохода всегда должна быть покрыта тонким слоем серы.Ушная сера образуется из продуктов работы сальных и потовых желез, из волосяных фолликул, которые впоследствии останавливают пыль, проникновение бактерий и грибков, волосков и отмерших клеток кожи. Также сера всегда движется по направлению к выходу из уха, что способствует самостоятельному очищению.Застой серы приводит к нарушениям здоровья. Если сера уплотняется слишком сильно, могут возникать воспаления или серные пробки. Длительное использование внутриушных устройств приводит к повышению риска проникновения бактериальных и грибковых инфекций.Также наушники не позволяют уху самостоятельно очищаться, что в результате приводит к повышению секреторных функций желез и увеличивает выработку ушной серы. А подушечки наушников снижают общую гигиену ушной полости.Рекомендуется выбирать накладные наушники. Они, конечно, не гарантируют полную безопасность. Самым лучшим вариантом для сохранения здоровья ушей является редкое использование любых наушников.