Врачи назвали нетипичные симптомы гипертонии

О повышенном давлении предупреждают изменения в глазах.Высокое кровяное давление может быть смертельным, если его не лечить. Вот почему так важно не только регулярно измерять артериальное давление, но и знать о любых признаках и симптомах, которые могут указывать на это состояние. Об этом в интервью изданию Express напомнил врач общей практики, доктор Гэри Бартлетт.Он отметил, что коварность гипертонии в том, что она часто не имеет явных симптомов, которые бы вызывали обеспокоенность и желание проверить свое здоровье. Гипертония относится к заболеваниям, о которых в медицинской среде принято говорить "тихий убийца". По словам эксперта, у большинства людей с высоким кровяным давлением не будет заметно никаких предупреждающих признаков.Он указал, что гипертония может вызвать "повреждение сетчатки", которая представляет собой светочувствительную ткань в задней части глаза.По словам доктора, это может привести к кровотечению в глазу, которое вызывает помутнение зрения и в некоторых случаях полную потерю зрения. Ваш офтальмолог может обнаружить ранние признаки высокого кровяного давления и диабета, просто посмотрев в заднюю часть глаза.