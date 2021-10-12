Фрукты с низким гликемическим индексом, которые могут есть диабетики

Когда речь идет о фруктах для пациентов с диабетом, определяющим фактором выбора становится их гликемический индекс (ГИ).Фрукты для диабетиков – продукт неоднозначно полезный из-за содержания в них фруктозы. Фруктоза является формой натурального сахара, и если ее употреблять слишком много, это может поднять уровень сахара в крови, чего больным диабетом как раз нужно избегать.Тем не менее, сделав правильный выбор, даже диабетики могут позволить себе есть фрукты. По данным издания Times Now Digital, некоторые дары природы отличаются низким гликемическим показателем, и потому могут быть позволительны (в определенном количестве) при диабете.Персики. Гликемический индекс одного среднего персика составляет около 42, что не повредит уровню сахара и инсулина. Вдобавок плоды персиков богаты полезными для здоровья питательными веществами, такими как калий, клетчатка, витамины А и С, их употребление позволяет оставаться сытым в течение длительного времени.Вишня. Показатель ее ГИ очень низкий – всего 20: это означает, что вишня не вызывает быстрого повышения уровня сахара в крови. Другие ее достоинства – обилие антиоксидантов, витамина С и клетчатки, которые снижают метаболизм сахара и спасают от его скачков в крови.Слива. Помимо клетчатки и антиоксидантов, она содержит 15 различных витаминами и минералов. Гликемический индекс этого фрукта – 40.Апельсины. Один апельсин имеет относительно низкий гликемический индекс (около 40-43) и, благодаря клетчатке, медленно переваривается – это обеспечивает лишь постепенное повышение уровня глюкозы в крови.Яблоки. Их несладкие сорта также обладают невысокой гликемической нагрузкой и подходят диабетикам. Кроме того, яблоки содержат приличное количество необходимых витаминов и минералов, а также большое количество клетчатки, которая препятствует быстрому усвоению сахара.