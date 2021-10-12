Как правильно худеть с дефицитом калорий

Все мы хорошо знаем о том, что человек худеет, если сжигает больше калорий, чем поглощает. Но как понять, сколько именно мы сжигаем, а сколько употребляем.Для похудения нам необходим дефицит калорий - разница между съеденными и сгоревшими калориями. Можно вызвать его, если есть мало, и активно налегать на физические нагрузки. Но можно и переборщить, что грозит не только серьёзной утомляемостью, но и повреждениями внутренних органов. Когда мы искусственно вызываем в организме дефицит калорий, наше тело будет искать дополнительную энергию в запасах жира. Вот почему диеты помогают так быстро худеть.Самый простой способ убедиться в том, что мы употребляем меньше калорий, чем сжигаем, это есть мало. Если на завтрак мы съедаем одно яблоко, салат на обед, а кусок хлеба на ужин, то включается режим голода. Здесь даже не требуются особые тренировки. Но в этом состоянии мы столкнемся с дефицитом не только калорий, но и энергии. А это приведёт к развитию быстрой утомляемости и падению настроения. Мы должны стремиться к тому дефициту калорий, который достаточно высок, чтобы вызывать потерю подкожного жира, но не до такой степени, чтобы вечно испытывать голод и усталость. Золотая середина - от 300 до 500 калорий. Это та самая разница между полученными и сгоревшими калориями. Другими словами, если вы получаете 2 500 калорий в день, а сжигаете 3 000.Произвести эти расчёты помогут фитнес-трекеры, которые подсчитывают количество сжигаемых калорий, а также подсчет калорийности наших блюд. С помощью интернета и других источников информации можно определить, сколько калорий в том или ином блюде. Нельзя исключить, что вы ошибетесь, но эта ошибка не должна быть грубой. Если же она будет таковой, то никакого похудения вы не добьётесь. А значит, придётся пересчитывать.